Zirkzee Juve l’olandese resta un obiettivo dei bianconeri per l’attacco E c’è una novità su una possibile avversaria nella corsa all’ex Bologna

Zirkzee rimane un nome seguito dalla Juventus per rinforzare l’attacco, con l’attenzione rivolta anche a eventuali concorrenti. Recenti aggiornamenti indicano che la Roma si sarebbe ritirata dalla trattativa, mentre il Manchester United, secondo quanto riferito, non avrebbe ancora aperto ufficialmente alla cessione. La situazione è in evoluzione, e i prossimi giorni potrebbero chiarire meglio il quadro delle possibili mosse di mercato.

