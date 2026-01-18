Zirkzee Juve l’olandese resta un obiettivo dei bianconeri per l’attacco E c’è una novità su una possibile avversaria nella corsa all’ex Bologna
Zirkzee rimane un nome seguito dalla Juventus per rinforzare l’attacco, con l’attenzione rivolta anche a eventuali concorrenti. Recenti aggiornamenti indicano che la Roma si sarebbe ritirata dalla trattativa, mentre il Manchester United, secondo quanto riferito, non avrebbe ancora aperto ufficialmente alla cessione. La situazione è in evoluzione, e i prossimi giorni potrebbero chiarire meglio il quadro delle possibili mosse di mercato.
Zirkzee Juve, la Roma sembra essersi ritirata dalla corsa. Massara, infatti, ha confermato che lo United al momento non ha aperto. Il calciomercato invernale vive spesso di sogni che si scontrano con la dura realtà delle trattative internazionali. Uno dei nomi che più ha infiammato le fantasie dei tifosi bianconeri nelle ultime settimane è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee. Tuttavia, nonostante il forte interesse e i continui accostamenti, l’operazione sembra aver incontrato un ostacolo insormontabile direttamente da Manchester. In un mercato così intrecciato, anche le dichiarazioni dei dirigenti di altri club aiutano a definire il perimetro del possibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
