Iva Zanicchi compie 86 anni, un traguardo che testimonia la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Nonostante il tempo, l’artista mantiene viva la passione per musica e televisione, dimostrando una vitalità che sorprende. Un anniversario che conferma il suo ruolo di figura iconica e indissolubile nel panorama culturale italiano.

Auguri Iva, mito indistruttibile. 86 anni e non sentirli. Una cifra quasi difficile da credere per un’artista che continua a destreggiarsi tra musica e tv, con energia e forza ineguagliabili. "La cifra e la data le conoscono tutti. Io non ho mai festeggiato un compleanno, non so perché, ma sicuramente posso ritenermi soddisfatta della mia vita, di com’è andata. Ho avuto tante gioie sul piano professionale ma anche su quello privato. Sono legatissima a mia figlia Michela e ai miei due nipoti Luca e Virginia", dice Zanicchi, nata a Vaglie di Ligonchio il 18 gennaio del 1940."“Dai racconti di mia mamma, era una giornata freddissima perché era caduta tanta neve", spiega la mitica aquila di Ligonchio, oltre 60 anni di carriera, una delle Signore più amate e più popolari del palcoscenico italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zanicchi, 86 anni e non sentirli: "Mai festeggiato un compleanno"

Leggi anche: Incidente sul Lungotevere: Andrea muore a 35 anni dopo aver festeggiato il compleanno

Leggi anche: Aria uccisa in casa sua: la bimba di 9 anni aveva appena festeggiato il compleanno, arrestato un 15enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Zanicchi, 86 anni e non sentirli: Mai festeggiato un compleanno.

"La vita è una canzone: a volte stona, ma quando prende la nota giusta ti entra nel cuore" Oggi, 18 gennaio, Iva Zanicchi compie 86 anni! Voce potente, personalità travolgente e una carriera che ha segnato la musica italiana, con successi indimenticabili e tre - facebook.com facebook