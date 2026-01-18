Yildiz unica luce nel buio di Cagliari | i voti confortanti dei quotidiani sportivi dopo la sconfitta della Juventus Promosso il turco

Dopo la sconfitta della Juventus a Cagliari, Yildiz si distingue come l’unico elemento positivo. I quotidiani sportivi riconoscono il suo valore: la Gazzetta lo premia con un 7, mentre Tuttosport e il Corriere della Sera evidenziano la sua classe cristallina. Un risultato che conferma l’importanza del giocatore nel contesto attuale della squadra.

Yildiz unica luce nel buio di Cagliari, la Gazzetta lo premia con un 7 mentre Tuttosport e Corriere ne salvano la classe cristallina. In una serata calcisticamente drammatica come quella vissuta dalla Juventus all’Unipol Domus, dove la sconfitta di misura contro il Cagliari ha frenato bruscamente la corsa in classifica, c’è un’unica stella che ha brillato con intensità nel buio generale. Kenan Yildiz si erge come l’unico salvagente tecnico nel naufragio della formazione di Luciano Spalletti, distinguendosi nettamente per classe, intraprendenza e spirito di sacrificio. Mentre compagni di reparto come Jonathan David sprofondavano nell’anonimato meritandosi voti disastrosi, il numero 10 turco ha strappato consensi unanimi e valutazioni sorprendentemente alte sui giornali, risultando per distacco il migliore in campo tra i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kalulu decisivo in negativo in Cagliari Juve: il suo errore ha permesso il vantaggio rossoblù. Prestazione rivedibile: i voti dei principali quotidiani sportivi

Durante la partita tra Cagliari e Juventus, Kalulu ha commesso un errore che ha contribuito al vantaggio dei rossoblù. La sua prestazione è stata oggetto di analisi da parte dei principali quotidiani sportivi, evidenziando aspetti migliorabili. In questa analisi, si approfondiscono i voti e le valutazioni sulla sua performance, offrendo un quadro obiettivo e dettagliato della partita.

Pagelle Cagliari Juve: Yildiz l’unico a (provare) ad accendere la luce, male l’impatto dei cambi VOTI

Le pagelle di Cagliari-Juventus analizzano le prestazioni dei giocatori al termine della 21ª giornata di Serie A 202526. In questa analisi, si evidenzia l’impegno di Yildiz come l’unico a tentare di dare slancio alla squadra, mentre i cambi effettuati hanno avuto un impatto limitato. Ecco i voti e i giudizi sui protagonisti di una sfida che ha messo in evidenza le performance di entrambe le formazioni.

Dobbiamo dirlo Diciamolo. Partita alla Thiago Motta, con possesso palla snervante, sterile, inutile. Juve poco in verticale e senza un vero centravanti, #David e Openda restano due stagisti di #vlahovic ... #Yildiz unica certezza. Tocca gufare la Roma... #Cagli x.com

QUANTI BONUS HA PORTATO LA JUVE STASERA Da Di Gregorio a David, passando per Bremer, Kaulu, Miretti, Mckennie e... Yildiz. L'unica nota dolceamara è il turco che segna su ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, Chi avete di questi 4 #fanta - facebook.com facebook