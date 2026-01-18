World leaders show caution on Trump’s broader ‘board of peace’ amid fears for UN

I leader mondiali hanno espresso una certa cautela in risposta all'invito del presidente statunitense Donald Trump a partecipare al suo “Board of Peace”. Le reazioni sono state moderate, con attenzione alle implicazioni e alle possibili conseguenze di questa proposta nel contesto internazionale e delle relazioni con le Nazioni Unite. La discussione rimane aperta su come questa iniziativa possa influenzare la stabilità e la cooperazione globale.

Jan 18 (Reuters) - Governments reacted cautiously on Sunday to U.S. President Donald Trump’s invitation to join his “Board of Peace” initiative aimed at resolving conflicts globally, a plan that diplomats said could harm the work of the United Nations. Other governments appeared reluctant to make public statements, leaving officials to express concerns anonymously about the impact on the work of the U.N.. The board would be chaired for life by Trump and would start by addressing the Gaza conflict and then be expanded to deal with other conflicts, according to a copy of the letter and draft charter seen by Reuters. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Trump annuncia i nomi del Board of Peace per Gaza
Donald Trump ha comunicato i nomi dei membri del Board of Peace per Gaza, un organismo istituito nella seconda fase dell’accordo tra Israele e Hamas. Questo consiglio ha il compito di facilitare la gestione e la stabilità nella Striscia di Gaza, nel rispetto degli impegni presi. La nomina dei componenti rappresenta un passo importante nel processo di dialogo e cooperazione tra le parti coinvolte.

Gaza, Netanyahu annuncia Mladenov alla guida del Board of Peace di Trump
Il conflitto a Gaza si avvia a una nuova fase politica con l’annuncio di Netanyahu di nominare Nickolay Mladenov alla guida del Board of Peace, il consiglio promosso da Trump per il rilancio e la stabilizzazione della regione. Questa scelta segna un passo importante nel processo di gestione diplomatica, in un momento di transizione nel contesto del cessate il fuoco e della ricostruzione post-conflitto.

