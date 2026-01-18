WhatsApp solo l’Italia può usare ChatGPT e gli altri chatbot | ecco perché siamo unici al mondo

In un contesto globale dominato da grandi aziende tecnologiche, l’Italia si distingue per aver ottenuto l’autorizzazione a utilizzare ChatGPT e altri chatbot tramite WhatsApp. Questa peculiarità rende il nostro paese unico al mondo, offrendo opportunità specifiche di integrazione e comunicazione digitale. Un esempio di come le normative nazionali possano influenzare l’adozione di nuove tecnologie, creando un modello di riferimento a livello internazionale.

In un panorama digitale dove le grandi piattaforme tecnologiche dettano le regole, l’Italia si è ritagliata uno spazio di eccezionalità assoluta. Dal 15 gennaio 2026, mentre il resto del mondo si piega alle nuove condizioni imposte da Meta, gli utenti italiani continueranno a integrare e utilizzare chatbot di intelligenza artificiale di terze parti direttamente su WhatsApp. ChatGPT, Copilot, Perplexity e qualsiasi altro assistente AI concorrente rimarranno accessibili solo per chi ha un numero di telefono con prefisso +39. Non si tratta di un privilegio casuale né di una svista tecnologica, ma del risultato di un braccio di ferro regolatorio che ha visto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato schierarsi frontalmente contro il colosso di Menlo Park. 🔗 Leggi su Screenworld.it

