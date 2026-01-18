Volley serie B passa Macerata L’Hokkaido parte bene ma la coperta è corta Bernardis e Ronchi non bastano per vincere

Nel match di serie B di volley, Macerata conquista la vittoria contro Hokkaido Bologna con un punteggio di 3-1. Nonostante una buona partenza degli emiliani, la squadra ospite ha mostrato maggiore continuità e determinazione, superando le difficoltà iniziali. Bernardis e Ronchi hanno cercato di mantenere in partita Bologna, ma non sono stati sufficienti a invertire l’esito dell’incontro.

Hokkaido Bologna 1 Paoloni Macerata 3 (26-24, 23-25, 17-25, 20-25) HOKKAIDO BOLOGNA: Falzone 2, Bernardis 16, Tito 8, Russello 8, Branco 14, Ronchi 18, Meer (L1); Gamberini 1, Rivola 2. Non entrati: Bandieri, Serenari, Kar (L2). All. De Marco. PAOLONI MACERATA: Persichini 12, Gigli 14, Stella 5, Marconi 8, Tobaldi 20, Owusu 5, Montecchiari (L1), Storani (L2); Carnevali 5, Uguccioni, Giacomini. Non entrati: Sbaffo, Lanciotti, Baldoni. All. Bernetti. Arbitri: Trabuio e Di Marco. Hokkaido ko alla prima casalinga del nuovo anno: Macerata passa al PalaSavena in quattro set interrompendo una striscia di risultati utili che aveva visto Bologna andare a punti nelle precedenti tre gare.

