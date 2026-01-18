Nel match di Serie B femminile, l’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna. Priva della regista Lupoli, assente per infortunio, la squadra si confronta con una formazione più esperta, concludendo il match con un risultato di 3-0. Nonostante l’impegno, le avversarie si sono dimostrate più solide, portando a casa i tre punti.

Il punteggio finale non rende pienamente giustizia al gioco delle bianconere che, soprattutto nel primo set, esprimono una pallavolo a tratti molto intrigante Nulla da fare contro la capolista Ravenna: l’Elettromeccanica Angelini Cesena, priva della regista Lupoli per un infortunio alla mano sinistra, si arrende 3-0 (25-20, 25-16, 25-21). Il punteggio finale non rende pienamente giustizia al gioco delle bianconere che, soprattutto nel primo set, esprimono una pallavolo a tratti molto intrigante; Ravenna, però, non si scompone e si dimostra più efficace a buttare giù la palla alta. In campo c’è Signorini a dirigere il gioco; nel primo set Cesena tenta la fuga con Parise (2-7), ma Ravenna difende bene e impatta (8-8); si avanza punto a punto, con Signorini che va a segno di seconda intenzione per ben due volte, fino allo strappo delle padrone di casa (19-16); Pirro va giù ed è di nuovo parità (19-19), poi Ravenna mette il turbo e chiude 25-20.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Volley Club B1 femminile, l’Elettromeccanica Angelini si arrende alla legge della capolista Ravenna

Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista Ravenna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile. Sabato 17 gennaio, le ragazze affronteranno in trasferta la capolista Ravenna al PalaCosta, con inizio della partita alle ore 17. Un’occasione per testare le proprie capacità contro una squadra di vertice e concludere il primo girone con un impegno importante.

