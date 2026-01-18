Volley B maschile | nel big match vince il 1° set ma non basta Querzoli manca l’acuto a fine girone d’andata
Nel match di volley maschile di Serie B, Querzoli vince il primo set, ma La Nef Re Salmone si aggiudica la partita 3-1. La gara, valida per l’ultima giornata di andata del girone D, ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato, consolidando la posizione in classifica grazie anche alla sconfitta della Sab Group Rubicone. Un incontro equilibrato che ha evidenziato le sfumature di una stagione ancora aperta.
La Querzoli s’illude, ma La Nef Re Salmone la ribalta 3-1 (21-25, 25-20, 25-15, 29-27). Il match clou della 13ª (e ultima) giornata di andata del girone D di serie B premia i ‘senza testa’ che, complice la brusca inchiodata della Sab Group Rubicone sul Titano, volano al comando della classifica. Per Forlì una battuta d’arresto che non pregiudica il terzo posto né tantomeno inficia quella che resta, con ogni evidenza, una prima parte di stagione al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Eppure l’alba del primo set autorizzava sogni di gloria. La Querzoli impatta la gara col morso giusto (4-5 e 9-10), poi approfitta dei balbettii de La Nef per allungare il passo: 11-15 e 16-20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
