Durante l'ultima puntata di Verissimo, Miriam Leone ha condiviso un retroscena riguardante il suo rifiuto a lavorare con Gabriele Muccino. La protagonista ha rivelato i motivi dietro questa decisione, offrendo uno sguardo inedito sul suo percorso professionale e sulle dinamiche del cinema italiano. L’intervista ha suscitato interesse tra gli spettatori, aprendo una finestra sulle scelte personali di Miriam Leone nel mondo dello spettacolo.

Un piccolo giallo del cinema italiano ha animato la puntata di Verissimo andata in onda ieri 17 gennaio, con Miriam Leone e Gabriele Muccino ospiti di Silvia Toffanin. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha chiesto a Miriam: “È vero che tu avevi detto no a Gabriele?”. La domanda ha spiazzato l’attrice, aprendo un botta e risposta tra lei e il regista, con un po’ di imbarazzo in studio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) “Non ricordo, mi puoi ricordare il film?” ha chiesto Miriam, visibilmente colta di sorpresa dalla rivelazione. Muccino, con la consueta ironia, ha ricostruito l’episodio del passato: “ Dorme, finge di non ricordare. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Voglio nomi e cognomi”: Miriam Leone svela il retroscena nascosto dietro il rifiuto a Muccino

Gabriele Muccino punge Miriam Leone: “Ecco, è arrivato il neurone”, la reazione dell’attrice

Durante una puntata di Verissimo, Gabriele Muccino ha fatto una battuta rivolta a Miriam Leone, commentando scherzosamente il suo atteggiamento. Il regista ha raccontato di averla cercata più volte per un film, ma di aver ricevuto risposte che indicavano stanchezza. Un momento di leggerezza tra i due, che ha suscitato interesse e curiosità tra i telespettatori.

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Martina Colombari, Gabriele Muccino e Miriam Leone

Nel fine settimana di Verissimo, Silvia Toffanin accoglie ospiti di rilievo, tra cui Martina Colombari, Gabriele Muccino e Miriam Leone. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio, il programma offre interviste e approfondimenti con personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, per un appuntamento di informazione e intrattenimento che si distingue per sobrietà e attenzione ai contenuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Non dovrebbe neanche essere permessa una cauzione. Il Tribunale di Sion non può che andare in questa direzione. E gli altri colpevoli Chi sono Voglio nomi e cognomi. #cransmontana x.com

Miriam Leone: «Voglio nomi e cognomi. Qualcuno non voleva ci parlassimo»: il mistero del “no” a Gabriele Muccino - facebook.com facebook