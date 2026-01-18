Voghera viene sorpreso mentre fruga dentro un’auto in sosta | denunciato un 52enne

A Voghera, un uomo di 52 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato mentre frugava all’interno di un’auto in sosta in viale Carlo Marx. L’individuo, che aveva forzato la portiera per entrare, è stato sorpreso dalle forze dell’ordine durante l’atto. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare le aree pubbliche per prevenire atti di furto e garantire la sicurezza dei cittadini.

Voghera (Pavia), 18 gennaio 2026 –  È stato sorpreso proprio mentre frugava all'interno dell'abitacolo di un'automobile in sosta in viale Carlo Marx, sulla quale era salito dopo aver forzato la portiera. L'uomo - un 52enne italiano nato a Voghera, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia - è stato fermato dai carabinieri nella serata di venerdì 16 gennaio, e poi denunciato, in stato di libertà, per il reato di tentato furto su autovettura. Fullkrug, ladri nella stanza d’albergo dell’attaccante del Milan: rubati orologi e gioielli del valore di 500mila euro I militari del Radiomobile della Compagnia di Voghera stavano effettuando proprio "un servizio mirato di controllo del territorio - spiega la nota dell'Arma diramata oggi, domenica 18 gennaio - predisposto per contrastare il crescente fenomeno dei furti e dei danneggiamenti ai veicoli in sosta che da qualche giorno affligge il centro iriense ", con numerose segnalazioni e lamentele dei residenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

