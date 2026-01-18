Vittoria pesante ma la squadra troppo sotto ritmo

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato una vittoria importante contro il Sassuolo, grazie a una rete di Stanislav Lobotka. La partita è stata caratterizzata da un ritmo troppo basso, che ha reso difficile una prestazione brillante da entrambe le parti. Analizzare il match permette di comprendere le dinamiche e le aree di miglioramento della squadra in questa fase della stagione.

Il Napoli di Antonio Conte batte di misura il Sassuolo con una rete di Stanislav Lobotka. Tre punti pesanti per i partenopei per rimanere agganciati alle zone alte della classifica. Ma il gioco della squadra del tecnico salentino non convince. "Tre punti che spezzano la striscia di pareggi (tre) e che restituiscono energia in vista della delicata sfida di Champions a Copenaghen, quasi da dentro o fuori. Servirà però ben altro tipo di carburante per resistere non soltanto al gelo della Danimarca ma anche per fare andare testa e gambe più velocemente. Il Napoli va sotto ritmo, perde tanti, troppi palloni, soprattutto nel secondo tempo, ha difficoltà ad imbastire una giocata lineare.

