Violenza domestica | in un mese 41 denunce in Bergamasca

Nel periodo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, i Carabinieri di Bergamo hanno gestito numerosi casi di violenza domestica, tra cui maltrattamenti, stalking, revenge porn e tentate violenze sessuali. In un mese sono state presentate 41 denunce nell’ambito del «Codice rosso», evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di una maggiore sensibilizzazione sulla problematica.

Trenta denunce per maltrattamenti in famiglia, otto per atti persecutori, due casi di diffusione illecita di immagini intime e una tentata violenza sessuale: sono i numeri che raccontano l'attività della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio sul fronte dei reati rientranti nel cosiddetto «Codice Rosso». Un impegno quotidiano, coordinato dalla Procura di Bergamo, che ha portato all'attivazione immediata delle misure di tutela previste dalla legge, dalla valutazione del rischio per le vittime fino al coinvolgimento della rete antiviolenza del territorio. Dietro ai numeri ci sono storie spesso complesse.

Tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, i carabinieri di Bergamo hanno intensificato le attività legate al

