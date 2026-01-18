Violenza contro i medici Campagna | Serve massima sicurezza

Recenti episodi di violenza contro i medici, come l’aggressione verbale alla guardia medica di Parma, evidenziano la necessità di garantire la massima sicurezza negli ambienti sanitari. Un uomo ha minacciato quattro medici dell’Ospedale Maggiore dopo aver richiesto un farmaco non prescrivibile, sottolineando l’urgenza di interventi efficaci per proteggere operatori e pazienti. La campagna “Serve massima sicurezza” mira a sensibilizzare e promuovere misure di tutela adeguate.

Un utente ha insultato e minacciato i professionisti del servizio di continuità assistenziale all’Ospedale Maggiore. L’Ausl: "Fatto grave, rafforziamo la sicurezza" Aggressione verbale alla guardia medica di Parma: un uomo ha minacciato quattro medici all’Ospedale Maggiore dopo aver preteso un farmaco non prescrivibile dal servizio. L’utente ha danneggiato una porta della sala d’attesa prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Il servizio ha continuato a funzionare regolarmente. “Ai medici del servizio di continuità assistenziale di Parma vanno la mia solidarietà e la mia vicinanza per quanto hanno dovuto subire. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne: Comune e medici inaugurano una panchina rossa

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne, imprenditrici palermitane aderiscono alla campagna sulla prevenzione

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Napoli, condannati in via definitiva i responsabili della brutale aggressione ai danni dei medici del Dipartimento di Veterinaria. Borrelli (Avs): “Giustizia è fatta, violenza non è mai la soluzione” Sono stati condannati in via definitiva i responsabili della brutale ag - facebook.com facebook