Una donna è stata vittima di una rapina violenta in via Bolognina, mentre si recava al lavoro. Mentre attraversava la strada, è stata aggredita e derubata, poi presa a calci. La commerciante, sotto shock, ha riportato ferite e si trova sotto osservazione medica. L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle zone centrali di Bologna.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Stava camminando, come fa ogni mattina regolarmente, dalla stazione all’attività per la quale lavora. Un tragitto minimo, di poco più di 500 metri, che in pieno giorno si è trasformato in un incubo per una commerciante della Bolognina, che è stata, ieri mattina, rapinata e poi aggredita da tre soggetti dal volto travisato. Spintonata e presa a calci. Una violenza inaudita e ingiustificata. La donna, in forte stato di choc, è stata trasportata in ambulanza all’ ospedale Maggiore, dove è stata medicata e tranquillizzata: nulla di rotto, per fortuna, ma la 46enne ha riportato delle contusioni anche a un seno, che si spera non creino ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenta rapina in Bolognina, negoziante aggredita per strada. “Derubata e poi presa a calci, è sotto choc”

