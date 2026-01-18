Videogiocare fa male? La strumentalizzazione dello studio australiano alimenta il sensazionalismo

La domanda se i videogiochi facciano male alla salute è complessa e ancora aperta. Le evidenze scientifiche non offrono risposte univoche, poiché dipendono dai contesti di utilizzo e dalle modalità di gioco. È importante analizzare con attenzione i diversi aspetti coinvolti, evitando semplificazioni o sensazionalismi. Solo così si può comprendere meglio l’effetto reale dei videogame sul benessere, senza ricorrere a interpretazioni distorte o superficiali.

