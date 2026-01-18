Videogiocare fa male? La strumentalizzazione dello studio australiano alimenta il sensazionalismo
La domanda se i videogiochi facciano male alla salute è complessa e ancora aperta. Le evidenze scientifiche non offrono risposte univoche, poiché dipendono dai contesti di utilizzo e dalle modalità di gioco. È importante analizzare con attenzione i diversi aspetti coinvolti, evitando semplificazioni o sensazionalismi. Solo così si può comprendere meglio l’effetto reale dei videogame sul benessere, senza ricorrere a interpretazioni distorte o superficiali.
La questione è sempre aperta, i videogame fanno male alla salute? Una risposta univoca negli anni non c’è stata perché bisogna prima di tutto capire in che aspetto possano o no fare male e per quale ragione. Il recente studio australiano riporta la questione all’attenzione ma le sue conclusioni non sono quelle che molti titoli di giornale fanno pensare. Nel corso dei decenni di sviluppo ed espansione del mercato videoludico il videogame è stato spesso additato come fonte di malessere dei giovani. Spesso e volentieri i videogame sono stati utilizzati come arma di distrazione di massa per problemi sociali radicati e complessi di cui si parla in maniera superficiale in tutto il mondo solo quando avvengono episodi di violenza di massa. 🔗 Leggi su Esports247.it
