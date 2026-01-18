Videogiocare fa male? La strumentalizzazione dello studio australiano alimenta il sensazionalismo

Da esports247.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La domanda se i videogiochi facciano male alla salute è complessa e ancora aperta. Le evidenze scientifiche non offrono risposte univoche, poiché dipendono dai contesti di utilizzo e dalle modalità di gioco. È importante analizzare con attenzione i diversi aspetti coinvolti, evitando semplificazioni o sensazionalismi. Solo così si può comprendere meglio l’effetto reale dei videogame sul benessere, senza ricorrere a interpretazioni distorte o superficiali.

La questione è sempre aperta, i videogame fanno male alla salute? Una risposta univoca negli anni non c’è stata perché bisogna prima di tutto capire in che aspetto possano o no fare male e per quale ragione. Il recente studio australiano riporta la questione all’attenzione ma le sue conclusioni non sono quelle che molti titoli di giornale fanno pensare. Nel corso dei decenni di sviluppo ed espansione del mercato videoludico il videogame è stato spesso additato come fonte di malessere dei giovani. Spesso e volentieri i videogame sono stati utilizzati come arma di distrazione di massa per problemi sociali radicati e complessi di cui si parla in maniera superficiale in tutto il mondo solo quando avvengono episodi di violenza di massa. 🔗 Leggi su Esports247.it

videogiocare fa male la strumentalizzazione dello studio australiano alimenta il sensazionalismo

© Esports247.it - Videogiocare fa male? La strumentalizzazione dello studio australiano alimenta il sensazionalismo

Leggi anche: L’alcol costa 100 miliardi l’anno. Lo studio in Francia: «Alimenta la violenza e fa male alla salute, ecco come uscirne»

Leggi anche: Mai sentito parlare dello snug piercing? È il nuovo must-have per chi ama distinguersi con stile. Come si fa e (sì), quanto fa male

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.