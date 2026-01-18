VIDEO | Lucha Libre AAA del 17.012026 – Episodio completo

Il 17 gennaio 2026, la Lucha Libre AAA debutta su Fox Mexico con il suo nuovo show settimanale, prodotto in collaborazione con WWE. Questa prima puntata segna l'inizio di un appuntamento fisso del sabato notte, dedicato agli appassionati di wrestling e di Lucha Libre. Un’occasione per seguire le novità e gli eventi di due importanti realtà del panorama sportivo messicano e internazionale.

La AAA debutta su Fox Mexico con il suo nuovo show settimanale targato WWE. Si tratta della premiere, quindi se tutto va bene questo sarà un appuntamento fisso del sabato notte per tutti gli appassionati di Lucha Libre e di WWE.

