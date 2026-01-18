Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 16 | 25

Lungo le strade di Roma e del Lazio, il traffico oggi si mantiene generalmente regolare, con alcune eccezioni. Si segnalano rallentamenti sull’A24 tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro, a causa di una manifestazione in piazza di Porta San Giovanni. Per quanto riguarda i treni regionali Roma-Viterbo, da lunedì 19 gennaio, sono previsti aggiornamenti sui servizi e le orari a causa di lavori di rinnovo infrastrutturale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fa eccezione il tratto Urbano della A24 Dove troviamo code tra Portonaccio e la tangenziale in direzione centro devono guardo agli eventi nella capitale nella giornata di oggi domenica 18 gennaio dalle ore 6 alle ore 18 avrà luogo la manifestazione in piazza di Porta San Giovanni nei pressi della statua di San Francesco d'Assisi pertanto possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante prestare attenzione alla segnaletica sul posto ora il trasporto sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extra urbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17 da Catalano alle ore 17:25 il servizio poi prosegue col bus sostitutivi sta Federico Di Lernia infomobilità è tutto grazie per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma e Regione Lazio al 1 gennaio 2026 alle ore 16:25. La circolazione sulla rete regionale si presenta senza criticità significative. Per le autostrade, fino alle 22 di stasera, è in vigore il divieto per veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, con restrizioni che si riproporranno nei giorni 4, 5 e 6 gennaio. Per il trasporto pubblico, durante le festività, sono attivi orari prolungati e servizi speciali per favorire gli

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 16:25. Si segnalano code e traffico intenso su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la Flaminia e la via Pontina. La chiusura dell’uscita di Castel Madama sulla Roma Teramo proseguirà fino alle 18. Si ricorda inoltre la modifica temporanea del servizio ferroviario tra Catalano e Viterbo, con autobus sostitutivi.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com