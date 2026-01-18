Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 12 | 25

Ecco un’introduzione sobria e chiara, perfetta per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 18 gennaio 2026 alle ore 12:25. Attualmente si segnalano un incidente sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima, con code a tratti in direzione Latina, e consuete congestioni sulla Casilina, soprattutto a Finocchio. Ricordiamo il blocco dei mezzi pesanti fino alle 22 e la giornata di mobilità sostenibile

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nuovo incidente su via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina mentre gli incidenti avvenuti in precedenza sono stati rimossi diamo uno sguardo alle consolari sulla Casilina consuete code per traffico intenso all'altezza di finocchio in entrambi i sensi di marcia Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi domenica 18 gennaio sulle autostrade sarà attivo il blocco fino alle ore 22 il divieto riguarderà tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo Siamo in chiusura torna la domenica ecologica nella capitale oggi 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde fino alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità la pagina dedicata la Martina Cristina e altri mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'analisi della viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 12:25 evidenzia condizioni di circolazione senza criticità rilevanti, con traffico minimo sulla rete regionale. Per contenere l'inquinamento acustico, è stato rinnovato il divieto di transito notturno sulla tangenziale est e sulla circonvallazione Salaria. Inoltre, fino al 6 gennaio, i giovani tra 16 e 25 anni residenti nel Lazio possono viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.

