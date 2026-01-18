Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 10 | 25

Lunedì 18 gennaio 2026, le condizioni del traffico sulla viabilità regionale della Regione Lazio sono generalmente tranquille, con alcune criticità legate a un incidente sulla statale Pontina all'altezza di Castel Romano, che causa code verso Latina. Ricordiamo inoltre il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per aggiornamenti più dettagliati, consultate i servizi di Astral Infomobilità.

a causa dell' incidente avvenuto in precedenza sulla statale Pontina permangono lunghe code all'altezza di Castel Romano verso Latina risolto invece un incidente all'altezza di Spinaceto code ore smaltimento sempre in direzione Latina per il resto su gran parte della rete viaria regionale non risultano particolari criticità Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti oggi domenica 18 gennaio sulle autostrade sarà attivo il blocco fino alle 22 il divieto riguarderà tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo ed infine il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17 gite da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con il bus sostitutivi

Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle ore 18:10 del 1 gennaio 2026. Si segnalano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, rallentamenti su via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma. Per l’evento di San Pietro, ci saranno divieti di sosta e chiusure al traffico nell’area

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino. Le ferrovie regionali adottano orari festivi fino al 6 gennaio, con sospensioni e limitazioni su alcune linee, come la metro mare. Per aggiornamenti dettagliati su viabilità e trasporti, consultate il sito o l’app di Astral Infomobilità.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com