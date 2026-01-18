Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 09 | 25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità e sui servizi di trasporto pubblico nella regione Lazio, con particolare attenzione alle condizioni sulla Statale Pontina e alle modifiche sulla ferrovia Roma Viterbo. Sono in corso interventi che influenzano il traffico e gli orari dei treni, mentre si avvia la prima giornata della domenica ecologica a Roma. Di seguito i dettagli per orientarsi in un quadro di mobilità in evoluzione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nel quadrante Sud la capitale ancora lunghe le code sulla statale Pontina a seguito dell'incidente avvenuto all'altezza di Castel Romano verso Latina ulteriore incidente sempre sulla Pontina nella medesima direzione che provoca rallenta anche all'altezza di Spinaceto Passiamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegui con il bus sostitutivi siamo in chiusura torna la domenica ecologica nella capitale oggi 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde fino alle 12:30 e poi dalle 16 dalle 20:30 le conoscete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità alla pagina dedicata la Martina Cristina e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo Aggiornami un servizio della Regione Lazio

