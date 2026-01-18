Aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 18 gennaio 2026 alle 08:25: un incidente sulla statale Pontina vicino a Castel Romano provoca circa un chilometro di coda in direzione Latina. La circolazione rimane regolare sulla maggior parte delle strade regionali. Oggi si svolge la corsa di Miguel, con partenza scaglionata alle 9:30 dall’Lungotevere Maresciallo Diaz, con alcune chiusure e deviazioni temporanee. È inoltre vietato il transito ai mezzi

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente su statale Pontina che provoca un km di coda all'altezza di Castel Romano in direzione Latina Per il resto ho la circolazione rimane regolare su gran parte della rete viaria regionale è uno sguardo agli eventi nella capitale la giornata di oggi domenica 18 gennaio si corre la gara podistica la corsa di Miguel con la partecipazione di numerosi atleti alle 9:30 è prevista la partenza scaglionata delle gare podistiche competitiva e non competitiva di 10 km lungo un percorso da Lungotevere Maresciallo Diaz e con arrivo all'interno dello Stadio Olimpico saranno Dunque attive chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara in chiusura ricordiamolo stop mezzi pesanti oggi domenica 18 gennaio sulle autostrade sarà attivo il blocco in fascia oraria 922 è divieto riguarderà tutti i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo da me Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 08:25

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac cantiere in via Claudia/via Celio Vibenna. Modifiche alla viabilità nelle due strade. Deviate linee 81, 117 e nMC x.com