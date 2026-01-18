Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 07 | 25

Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio segnala traffico regolare nelle prime ore del 18 gennaio 2026. Da lunedì 19 gennaio, sulla ferrovia Roma-Viterbo sono previsti lavori di rinnovo, con corse sostitutive via autobus e chiusure anticipate tra Catalano e Viterbo. Si ricorda inoltre la prima giornata della domenica ecologica a Roma, con limitazioni al traffico privato nelle zone a traffico limitato.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino traffico regolare Sulla maggior parte delle strade e autostrade della nostra regione passiamo il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana da lunedì 19 gennaio per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 che da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegui con il bus sostitutivi siamo in chiusura torna la domenica ecologica nella capitale oggi 18 gennaio primo appuntamento del 2026 stop al traffico privato all'interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 le consuete deroghe sono consultabili sul sito di Astral infomobilità alla pagina dedicata Christine Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità #Atac cantiere in via Claudia/via Celio Vibenna. Modifiche alla viabilità nelle due strade. Deviate linee 81, 117 e nMC x.com