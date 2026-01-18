Via Giorgio Arcoleo una pedana per segnalare una voragine in strada

In via Giorgio Arcoleo a Palermo, di fronte agli uffici dell'Asp, un cittadino ha posizionato una pedana in legno per segnalare una voragine presente sulla strada. La mancanza di interventi di manutenzione e sicurezza da parte delle autorità evidenzia il problema delle buche stradali nella città, mettendo in evidenza l’urgenza di interventi adeguati per garantire la sicurezza dei cittadini.

Palermo e le buche stradali della vergogna. Nella totale assenza di manutenzione del manto stradale e di messa in sicurezza delle voragini da parte dei vigili, in via Giorgio Arcoleo, di fronte agli uffici dell'Asp di Palermo, un cittadino ha provveduto con una pedana in legno a mettere in. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

