Veronica Rubino delle Lollipop | A Sanremo ci sentimmo fuori posto Dopo iniziarono i litigi ci facemmo fuori da sole
Veronica Rubino, membro delle Lollipop, racconta l’esperienza a Sanremo: “Ci sentimmo fuori posto e, dopo i primi problemi, finimmo per litigare tra noi.” La band, nata dal talent “Popstars”, si presentò all’Ariston portando per la prima volta un balletto sul palco. Un episodio che rimane un ricordo importante nel percorso artistico del gruppo, segnato da momenti di sfida e crescita.
Intervista ad una delle componenti del gruppo che prese forma dal talent “Popstars”: “All’Ariston portammo per la prima volta il balletto. Sentimmo le pressioni e forse ci saremmo potute preparare meglio”. Sullo scioglimento: “Ogni volta che si provava di tornare al top si presentava una questione che sfasciava tutto”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
