Verissimo Clizia Incorvaia | La sentenza mi ha restituito dignità come madre

Durante l’ultima puntata di Verissimo, Clizia Incorvaia ha commentato la recente sentenza che le ha restituito la dignità come madre. La showgirl ha anche affrontato il rapporto con Francesco Sarcina, offrendo una prospettiva sincera e rispettosa sulla sua esperienza personale. Un intervento che ha messo in luce aspetti importanti della sua vita, con un tono sobrio e rispettoso, lontano da sensazionalismi.

Il 17 dicembre Clizia Incorvaia è stata prosciolta dopo la denuncia dell’ex marito Francesco Sarcina di usare la figlia sui social a scopo di lucro. Oggi l’influencer commenta la vicenda a Verissimo, rivelando aneddoti scottanti della relazione con il cantante. I due sono stati sposati dal 2013 al 2019. Clizia Incorvaia è contenta di essere stata prosciolta: “La sentenza mi ha restituito dignità come madre. Io ho sempre protetto mia figli Nina e questa denuncia ha gettato un alone su me come genitore, io l’ho sempre tutelata tanto, ora è stata stabilita una verità importante”. Però ci tiene a ribadire di non aver mai esposto troppo sua figlia: “Sono rimasta travolta da tutto questo clamore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La sentenza che ha spiazzato tutti: Clizia Incorvaia, cosa c’è dietro l’assoluzione?

Una sentenza inaspettata scuote l’universo mediatico intorno a Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Tra tensioni pubbliche e questioni familiari, si svela un nuovo capitolo della battaglia legale che tiene banco, lasciando tutti con più domande che risposte. La verità dietro l’assoluzione emerge in un quadro complesso, dove il ruolo della figlia e i risvolti personali si intrecciano in un intricato equilibrio di emozioni e strategia.

Clizia Incorvaia a Verissimo: la vicenda giudiziaria, l’amore per Paolo Ciavarro e il legame con Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia sarà ospite a Verissimo, domenica 18 gennaio, dove discuterà della sua recente vicenda giudiziaria, conclusasi con il proscioglimento lo scorso dicembre. L'influencer affronterà anche temi legati alla sua storia d'amore con Paolo Ciavarro e al rapporto con Eleonora Giorgi, offrendo una panoramica sincera e diretta su momenti significativi della sua vita.

