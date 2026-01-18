Vergara | Nel Napoli ci diamo una mano a Copenaghen dobbiamo vincere

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione della squadra, sottolineando l'importanza del sostegno reciproco all'interno del gruppo. In un'intervista a Radio Crc, ha evidenziato come nel Napoli ci si supporti a vicenda, mentre ha ribadito che a Copenaghen sarà fondamentale ottenere un risultato positivo. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e determinato del team in vista della prossima sfida europea.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc. Di seguito le sue parole riportate integralmente. Vergara: «Mi sento ricco, è quello che provo quando gioco col Napoli». « Partita difficile contro il Sassuolo, anche perché quando segni così presto o ne fai tanti oppure rischi che finisca male. Gara sofferente, ma bravi noi a portare la vittoria a casa. Siamo sicuramente riusciti a trovare più spazi tra le linee, ma forse ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Mi piace giocare sulla trequarti, anche se oggi non sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ma esordire al Maradona dal primo minuto in Serie A è un’emozione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, Vergara: ”Avere la fiducia di Conte è una grande soddisfazione, sogno di vincere con questa maglia”

Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico. Il calciatore sottolinea inoltre il ruolo di Di Lorenzo come punto di riferimento nello spogliatoio e condivide il suo desiderio di conquistare successi con la maglia del Napoli. La fiducia del mister rappresenta per lui un motivo di grande motivazione e impegno.

