Vergara emoziona | il post in napoletano commuove i tifosi – FOTO

In occasione della partita tra Napoli e Sassuolo, Antonio Vergara ha esordito da titolare in Serie A. Il suo debutto ha suscitato emozioni tra i tifosi, che hanno condiviso un momento di grande significato. Questa presenza in campo rappresenta un passo importante nella sua carriera e ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio. Di seguito, una foto che immortala questo momento speciale.

Antonio Vergara quest’oggi, in occasione del match tra Napoli e Sassuolo, ha esordito da titolare in Serie A. Il tutto, è avvenuto con la maglia del club che ha sempre tifato e dove è cresciuto calcisticamente sin da bambino. Le emozioni sono fortissime, come dimostrato dalla sua ultima pubblicazione social. Vergara al settimo cielo: la citazione è poesia pura!. Per celebrare il suo esordio dal 1? nel campionato di Serie A con la maglia del suo adorato Napoli, il centrocampista azzurro, Antonio Vergara, non ha usato mezze misure. Nel post pubblicato a seguito della vittoria di quest’oggi per 1-0, infatti, vi è una completa citazione a una poesia di Eduardo De Filippo, grandissimo artista cresciuto all’ombra del Vesuvio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Vergara emoziona: il post in napoletano commuove i tifosi – FOTO Leggi anche: Pio Esposito risponde al sostegno dei compagni. Il post social fa sognare i tifosi nerazzurri -FOTO Leggi anche: Inter Women Hacken, il pareggio non basta. Le nerazzurre ringraziano per il supporto i tifosi con un post su Instagram -FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. DIRETTA VIDEO - Napoli-Parma 0-0: post-partita LIVE con i tifosi allo stadio Maradona. INTER-NAPOLI 2-2 LIVE REACTION | TIFOSI INTERISTI vs NAPOLETANI (E GUFI) | TIFOSIAMO Esordio da titolare al Maradona con la maglia del Napoli, è un sogno per Vergara ed esprime tutta la sua gioia per questo grandissimo traguardo Leggi l'intervista completa su CalcioNapoli1926.it cliccando sul link nel primo commento - facebook.com facebook Vergara a Dazn:"Emozione unica giocare al Maradona" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.