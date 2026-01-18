Venus Williams quanti rimpianti! Fuori con Danilovic agli Australian Open | era avanti 4-0 al terzo

Venus Williams ha subito una sorprendente eliminazione agli Australian Open, uscendo contro Danilovic nonostante fosse avanti 4-0 nel terzo set. La partita ha visto un sostanziale equilibrio, con Williams che aveva mostrato momenti di grande solidità, ma alla fine non è riuscita a mantenere il vantaggio. Un risultato che lascia alcuni rimpianti, anche considerando la possibilità di chiudere il match in modo diverso.

A un certo punto il tempo è stato vicino al fermarsi, con Venus Williams capace di arrivare fino al 4-0 del terzo set. Solo che, in quel momento, il tennis rimasto poco espresso da Olga Danilovic emerge tutto insieme, in sei game, quelli che costruiscono il 6-7(5) 6-3 6-4 in due ore e 17 minuti. Domani mattina (australiana, dunque notte italiana) la serba conoscerà la sua avversaria, molto probabilmente Coco Gauff a meno di colpi di mano della russa passata sotto bandiera uzbeka Kamilla Rakhimova. Nei primi minuti Venus si affida alla potenza bruta in quanto tale, e con questa riesce a non far guadagnare campo a Danilovic, prendendosi subito il break di vantaggio, che però restituisce subito e a zero (con anche un pizzico di fortuna per la serba). 🔗 Leggi su Oasport.it

Il match tra Olga Danilovic e Venus Williams si svolgerà il 18 gennaio 2026 nel primo turno degli Australian Open. Venus Williams, sette volte campionessa Slam, tenterà di superare la giovane avversaria in una sfida che si preannuncia interessante. L’incontro si giocherà sulla John Cain Arena, intorno alle 9 del mattino. Ecco le principali quote e pronostici per questa partita.

Venus Williams, famosa tennista statunitense, prenderà parte agli Australian Open 2024 con una wild card. A 45 anni, questa partecipazione rappresenta un ulteriore capitolo della sua carriera, che ha segnato il tennis mondiale. La Williams si presenta nuovamente nel torneo di Melbourne, confermando il suo impegno e la passione per lo sport. La sua presenza testimonia la sua longevità e determinazione nel circuito professionistico.

