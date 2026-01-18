Venus Williams, a 45 anni, torna in campo agli Australian Open 2026, dimostrando ancora una volta la sua tenacia. La ex numero uno del mondo ha affrontato Olga Danilovic nel primo turno, combattendo con determinazione e sfiorando la qualificazione. Nonostante la sconfitta, la sua presenza testimonia l’importanza della continuità e della passione nel tennis professionistico.

(Adnkronos) –Venus Williams torna in campo a 45 anni agli Australian Open e non sfigura. Anzi. La fuoriclasse americana, ex numero uno del mondo, ha dato battaglia al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Olga Danilovic, sfiorando il passaggio del turno. Dopo aver perso il primo set al tie-break, Venus ha vinto 6-3 il secondo parziale e si è portata rapidamente sul 4-0 nel terzo set. Poi, però, è arrivata la rimonta della tennista serba, brava a chiudere sul 6-4 con notevole calma. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Venus Williams, impresa sfiorata agli Australian Open: rimontata da Danilovic ed eliminata

Venus Williams, quanti rimpianti! Fuori con Danilovic agli Australian Open: era avanti 4-0 al terzo

Venus Williams ha subito una sorprendente eliminazione agli Australian Open, uscendo contro Danilovic nonostante fosse avanti 4-0 nel terzo set. La partita ha visto un sostanziale equilibrio, con Williams che aveva mostrato momenti di grande solidità, ma alla fine non è riuscita a mantenere il vantaggio. Un risultato che lascia alcuni rimpianti, anche considerando la possibilità di chiudere il match in modo diverso.

Venus Williams subito eliminata nel WTA di Auckland. Ora la wild-card agli Australian Open

Venus Williams è stata eliminata al primo turno del WTA di Auckland, sconfitta dalla polacca Magda Linette in tre set. Questa sconfitta interrompe la possibilità di un confronto con Elisabetta Cocciaretto negli ottavi di finale. La vittoria di Linette apre ora la strada all’azzurra, che si prepara ad affrontare la prossima sfida nel torneo. La vittoria di Linette rappresenta un importante risultato nel percorso di entrambe le tenniste.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

BEFFA PER VENUS WILLIAMS: RIMONTATA IN EXTREMIS DA DANILOVIC A 45 anni compiuti, Venus Williams è andata a un passo dal superare il primo turno dell’Australian Open 2026, diventando comunque la più anziana tennista a scendere in campo n - facebook.com facebook

Australian Open 2026 – Day 1 Paolini apre sulla Rod Laver Arena. In campo anche Cobolli, Alcaraz, Sabalenka, Zverev e Venus Williams. Order of play e orari completi x.com