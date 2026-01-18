Venezuela chi è Diosdado Cabello il ministro che avrebbe tradito Maduro

Diosdado Cabello, figura di rilievo nel panorama politico venezuelano, è stato al centro di recenti notizie riguardanti presunti contatti con Washington. Secondo Reuters, queste comunicazioni sarebbero avvenute mesi prima dell’arresto di Nicolás Maduro, presidente del Venezuela. La questione solleva interrogativi sulla lealtà politica e le dinamiche interne al governo venezuelano, riflettendo le tensioni e le complessità delle relazioni internazionali in questa regione.

Secondo quanto riporta Reuters, Diosdado Cabello avrebbe mantenuto contatti con Washington mesi prima dell’arresto del presidente del Venezuela, Maduro. Un canale di comunicazione che non si sarebbe interrotto ma anzi sarebbe rimasto aperto anche dopo. Considerato dai venezuelani il vero leader del Paese anche quando c’era Nicolás Maduro, si è mostrato ai media sin da subito dopo la cattura del presidente. Vicepresidente del Partito Socialista Unito e Ministro dell’Interno, Diosdado Cabello Rondón è l’uomo duro del Venezuela, il punto di riferimento assoluto del sistema repressivo, dalla polizia alle milizie civili o paramilitari. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Venezuela è iniziata la guerra per il potere L'esercito guidato da Cabello teme le purghe della vicepresidente Rodríguez; La rivoluzione bolivariana è ancora qui | ecco chi è il vero ostacolo di Trump in Venezuela.

