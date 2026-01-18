Veline speculazioni e il record di indagini su Sempio Ma le sentenze su Stasi non sono state scalfite il Dna sulla cannuccia di Estathè è una prova ulteriore

Le sentenze su Alberto Stasi rimangono invariate nonostante le discussioni e le indagini in corso, tra cui il record di accertamenti su Sempio e le analisi sul DNA sulla cannuccia di Estathè. La stabilità delle decisioni giudiziarie si mantiene, anche di fronte a un processo mediatico e alle speculazioni, confermando la solidità delle prove e dei pronunciamenti definitivi.

“Le sentenze su Alberto Stasi rimangono granitiche, non sono state scalfite dall’incidente probatorio, non sono scalfite dal processo mediatico che non si limita a metterle in discussione ma mira a demolirle, non sono scalfite, anche se attendo il deposito delle indagini, dalle illazioni che, in qualche modo, attribuiscono alla Procura di Pavia determinati risultati, determinate indagini”. A pochi giorni dall’attesa chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco che vede iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale di parte civile della famiglia Poggi, risponde alle domande del FattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Veline, speculazioni e il record di indagini su Sempio. Ma le sentenze su Stasi non sono state scalfite, il Dna sulla cannuccia di Estathè è una prova ulteriore” Leggi anche: Caso Garlasco: consulenza Poggi, 'unica prova è Dna Stasi su cannuccia' Leggi anche: Perché capire quando Alberto Stasi ha bevuto l’Estathé potrebbe far chiudere le indagini su Andrea Sempio

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.