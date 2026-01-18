Vannacci l’inchiesta di Report sul Generale | Ha legami con la massoneria

La recente inchiesta di Report si concentra su Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario della Lega, evidenziando sospetti riguardo a possibili rapporti con la massoneria. L’indagine si propone di approfondire le connessioni e il ruolo del politico all’interno di questo contesto, offrendo un’analisi puntuale e obiettiva sulla vicenda.

La nuova inchiesta di Report mette sotto i riflettori l’europarlamentare e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, sospettato di avere legami con la massoneria. La trasmissione Rai segnala anche la creazione di nuove fondazioni e iniziative parallele del generale, spesso all’insaputa di Matteo Salvini. La replica di Vannacci è netta: “Non è vero”, definendo l’inchiesta “faziosa e pretestuosa”. Secondo Report, oltre all’associazione Mondo al Contrario, Vannacci avrebbe dato vita a un nuovo soggetto politico, Fondazione Generazione Xa. Il nome richiama la generazione X, ma la trasmissione sottolinea come il vicesegretario abbia più volte elogiato la Decima Mas, l’unità militare legata al periodo fascista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

