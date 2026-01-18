Inizia come una cartolina da sogno: due fidanzati vanno in vacanza in Francia, e vivono il proprio amore in posti paradisiaci, lontani da casa. Ma tutto questo è sull’orlo di un precipizio, perché quello che sembra essere il fidanzato perfetto scompare nel nulla. Vanished è la nuova serie tv thriller che riempirà di suspance i vostri appuntamenti con il piccolo schermo. Scopriamo il cast e la data d’uscita. Una serie tv MGM+. La serie tv thriller mistery, targata MGM+, dilata il tempo a seguito di un avvenimento sconvolgente. Ma riavvolgiamo il nastro di questo trailer. La storia segue Alice Monroe, interpretata da Kinsey Cuoco, la cui romantica vacanza in Francia con il fidanzato Tom Parker, Sam Claflin prende una piega inquietante quando lui scompare da un treno diretto ad Arles. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Vanished’: il trailer della nuova serie tv thriller

Leggi anche: Down Cemetery Road, il trailer della nuova serie thriller con Emma Thompson

Alex Cross 2: svelato il trailer ufficiale della nuova stagione della serie crime thriller

È stato rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Alex Cross, la serie crime thriller con Aldis Hodge. A circa un anno dall’esordio della prima stagione, questa anticipazione fornisce un’idea delle nuove vicende e tensioni che caratterizzeranno l’atteso ritorno. Prime Video ha condiviso il video dopo aver svelato le prime anticipazioni al New York Comic Con, confermando l’interesse per questa produzione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

MISSING: PERSONE SCOMPARSE - Stagione 2 (2025) | Trailer sub ita della docuserie true crime Netflix

Il trailer di Vanished - facebook.com facebook