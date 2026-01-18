Valeria Marini omaggia Laura Pausini con La solitudine e il web la deride | VIDEO

Dopo le cover pubblicate da Laura Pausini, adesso è Valeria Marini che la omaggia con La Solitudine e il web scrive: "La legge del contrappasso" Fino a ieri non si parlava d’altro se non delle cover che sta realizzando Laura Pausini per il suo nuovo album, adesso c’è un’altra persona che ha deciso di cimentarsi in una cover ed è Valeria Marini. Tutti sanno che non è famosa per le sue doti canore, ma ha comunque voluto cantare La solitudine di Laura Pausini, per omaggiarla dato che sarà co- conduttrice del festival di Sanremo. Ciò è avvenuto durante la puntata di Domenica In in cui sono state ricordate alcune vecchie esibizioni del festival ed alcune canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Valeria Marini omaggia Laura Pausini, ma Mammucari non apprezza: «Sei imbarazzante». La showgirl sbotta: «Teo Basta»

Durante una puntata di Domenica In, si sono verificati momenti di tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari. La showgirl ha omaggiato Laura Pausini, suscitando la reazione critica di Mammucari, che ha definito l’atteggiamento “imbarazzante”. La discussione si è poi intensificata, portando Valeria Marini a rispondere a tono. Un episodio che ha attirato l’attenzione sui rapporti tra ospiti e conduttori nel contesto televisivo.

Valeria Marini canta (e stona) Laura Pausini a Domenica In, la showgirl a Mara Venier: “Me l’hai detto tu di cantare”

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Valeria Marini ha interpretato La solitudine di Laura Pausini, suscitando reazioni divertite nello studio. La showgirl ha ammesso di aver ricevuto l’incarico di cantare da Mara Venier, ma l’esibizione, risultata stonata, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori. Un momento che ha mostrato il lato spontaneo e naturale della trasmissione, senza eccessi o enfasi, lasciando spazio alla simpatia e alla legg

