Valeria Marini denuncia Antonella Elia | ‘Querelata per diffamazione ora aspetto giustizia’

Valeria Marini ha presentato una querela per diffamazione nei confronti di Antonella Elia, in seguito alle dichiarazioni fatte durante il programma Bellamà. La vicenda si sposta ora dal dibattito pubblico alle aule giudiziarie, dove si attende di chiarire la vicenda e cercare una soluzione legale. La situazione evidenzia come le controversie tra personaggi pubblici possano evolversi in procedimenti giudiziari, segnando un passo importante nella vicenda in corso.

La querela dopo le frasi a Bellamà. La guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia passa ora dalle parole alle aule giudiziarie. Ospite di Monica Setta nella puntata di Storie al bivio, in onda sabato 17 gennaio su Rai 2, la showgirl ha annunciato di aver querelato Antonella Elia per diffamazione, dopo le dichiarazioni rilasciate dalla collega nel programma Bellamà di Pierluigi Diaco. «Ho depositato la querela sabato scorso, assistita dall’avvocato Laura Sgrò. Ora aspetto giustizia», ha dichiarato Marini, visibilmente determinata a non archiviare l’episodio come una semplice schermaglia televisiva. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

