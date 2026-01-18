Valentino Rossi contro papà Graziano la disputa che toglie il sonno a Tavullia Il sindaco | La risolveranno in famiglia

La recente disputa tra Valentino Rossi e suo padre Graziano ha attirato l’attenzione di Tavullia. Il sindaco Patrizio Federici ha sottolineato come si tratti di una questione familiare, fiducioso che possa essere risolta all’interno della famiglia stessa. La vicenda coinvolge due figure di spicco del paese, e il suo esito resta un interesse condiviso dalla comunità locale.

«È una questione famigliare che sicuramente verrà risolta all’interno della famiglia». È con queste parole di fiducia che Il sindaco di Tavullia (Pesaro Urbino) Patrizio Federici commenta la disputa che divide i suoi due concittadini più illustri, il supercampione di MotoGp Valentino Rossi e il padre, l’ex pilota 71enne Graziano. Dopo essere stati inseparabili anche a bordo pista, negli anni i due si sono allontanati, sino a trovarsi coinvolti in una battaglia legale per l’amministrazione di sostegno di papà Graziano. Le parole del sindaco Federici lasciano intendere quanto a Tavullia la questione sia sentita e quanto l’intero paese che ha dato i natali a Valentino tifi per la riconciliazione tra i due. 🔗 Leggi su Open.online

Valentino Rossi contro il padre Graziano: l’eredità, i soldi e l’accusa di circonvenzione che spacca la famiglia

Una controversia tra Valentino Rossi e suo padre Graziano ha attirato l’attenzione, coinvolgendo questioni di eredità, soldi e accuse di circonvenzione. La denuncia della compagna di Graziano, accusata di aver prelevato 200mila euro dal conto, ha portato a una disputa legale che ha diviso la famiglia. Questa vicenda mette in luce tensioni e problematiche legate alla gestione del patrimonio e ai rapporti familiari.

La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello: nomi, storie e curiosità di casa Rossi

Scopri le storie e le curiosità della famiglia Rossi di Tavullia, tra Graziano, Valentino e Francesca Sofia Novello. Un approfondimento sulla loro storia, i nomi e le vicende che li legano, al centro dell’attenzione dopo le recenti notizie sulla disputa legale tra Valentino Rossi e suo padre. Un’occasione per conoscere meglio questa famiglia simbolo del motociclismo italiano.

