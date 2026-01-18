Usa scambia acceleratore e freno | 83enne si schianta contro le macchine ferme al semaforo

Un incidente negli Stati Uniti ha coinvolto un’auto guidata da un’83enne in Georgia. La donna, confondendo acceleratore e freno, ha travolto le vetture ferme al semaforo, causando un maxi tamponamento. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e verifiche sulla capacità di guida degli anziani, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Una donna di 83 anni ha provocato un maxi incidente in Georgia, negli Usa, quando, avvicinandosi a un incrocio, ha premuto l’acceleratore invece di schiacciare il freno, travolgendo le auto ferme al semaforo. Un incidente che ha coinvolto sette veicoli e che ha causato quattro feriti. Per la donna è stato emesso un mandato di arresto per diverse accuse, tra cui lesioni gravi, guida spericolata ed eccesso di velocità, con l’auto che procedeva a circa 152 kmh in un tratto con il limite di 50. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

