Usa allertano soldati per il Minnesota
Il Pentagono ha diramato un allerta ai militari, indicando a circa 1.500 soldati di prepararsi per un eventuale dispiegamento in Minnesota. Questa misura, presa in risposta a recenti sviluppi, evidenzia l’attenzione delle autorità verso la situazione nel stato. Le operazioni militari vengono considerate come parte delle strategie di gestione delle emergenze in corso. Restano da monitorare eventuali aggiornamenti ufficiali sulle decisioni future.
