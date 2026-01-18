US needs Greenland because of European ‘weakness’ Bessent says

L'attenzione degli Stati Uniti su Greenland riflette le sfide percepite in Europa, evidenziando l'importanza strategica dell'isola per la stabilità globale. Secondo alcuni esperti, il controllo di Greenland rappresenta una risposta alle vulnerabilità europee, sottolineando il ruolo chiave di questa regione nel panorama internazionale. Questa dinamica evidenzia come le questioni di sicurezza e geopolitica siano interconnesse tra continenti, richiedendo un'analisi attenta e ponderata.

NEW YORK, Jan 18 (Reuters) - European "weakness" necessitates U.S. control of Greenland for global stability, U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said on Sunday even as some lawmakers sounded alarms about the Trump administration's effort to acquire the Arctic territory held by Denmark. Speaking on NBC's "Meet the Press" program, Bessent said taking ownership of Greenland is crucial in a geopolitical chess match with Russia and China. He made the remarks a day after U.S. President Donald Trump vowed to implement tariffs on European Union members opposed to a U.S. acquisition, including Denmark, which has long been one of Washington's staunchest allies "We are the strongest country in the world," Bessent said.

Un commento recente di un commissario europeo sottolinea come un'eventuale acquisizione militare di Groenlandia da parte degli Stati Uniti potrebbe compromettere la stabilità della NATO. La dichiarazione evidenzia l'importanza del rispetto delle alleanze internazionali e delle obbligazioni di difesa condivise tra gli Stati membri dell'Unione Europea e la Danimarca, sottolineando il valore del dialogo e della cooperazione nel mantenimento della sicurezza globale.

