ursula in paraguay firma il mercosur e sotterra la democrazia europea

Ursula von der Leyen si è recata ad Asunción, in Paraguay, per firmare un accordo con il Mercosur, definendolo un momento storico. Tuttavia, l’accordo non è ancora stato ratificato dall’Europarlamento, che ne valuta ancora i dettagli e le implicazioni. La visita evidenzia le tensioni tra le ambizioni commerciali europee e le procedure democratiche in corso all’interno dell’Unione.

La baronessa è volata ad Asunción per siglare l’accordo, presentando l’evento come «un momento storico», ma l’Eurocamera non ha ancora ratificato nulla. A Strasburgo la aspettano i trattori francesi, ostili al trattato. Con una crasi dei titoli di Italo Calvino si può dire che siamo di fonte alla Baronessa dimezzata che deve anche incassare il grazie di Javier Milei, presidente argentino, a Giorgia Meloni. È la fola del trattato col Mercosur, propagandata da Bruxelles per autoconvincersi di essere protagonista nel mondo, che ieri Ursula von der Leyen ha firmato in Paraguay con un evento definito «storico», perché dà vita a «un’area di libero scambio», dazi ridotti o azzerati sul 90% delle merci, «di oltre 720 milioni di persone; la più ampia del globo». 🔗 Leggi su Laverita.info

Sabato a Paraguay, Ursula von der Leyen firmerà l’accordo tra Mercosur e l’Unione europea. Tuttavia, sono sollevate preoccupazioni riguardo agli effetti di tale accordo, in particolare sul settore chimico, poiché si teme che favorisca l’industria tedesca produttrice di fitofarmaci, alcuni dei quali sono severamente vietati in Europa. La firma rappresenta un passo importante, ma solleva anche questioni sulla compatibilità tra interessi economici e norme ambientali.

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il video

Dopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due realtà. La decisione è stata commentata positivamente anche dal governo italiano, evidenziando i possibili benefici economici e strategici di questa intesa.

