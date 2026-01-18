Uomo agitato disturba la messa alla Provvidenza e crea timori | la polizia fa scattare il controllo fulmineo

Un uomo agitato ha disturbato la messa presso la chiesa di don Guanella ad Agrigento, creando timori tra i presenti. La segnalazione di un possibile uomo armato ha portato le forze dell’ordine a intervenire rapidamente, attivando un controllo immediato. L’intervento ha permesso di chiarire la situazione e garantire la sicurezza durante l’evento religioso, senza ulteriori conseguenze.

“Correte, a don Guanella, c'è un uomo armato”. Questa, grosso modo, la segnalazione iniziale. Un “Sos” lanciato da alcuni fedeli che - a mezzogiorno e mezza circa - ha fatto scattare l'allarme fra le pattuglie delle forze dell'ordine in servizio ad Agrigento. Alla parrocchia Beata Maria Vergine della Divina Provvidenza, fra via Manzoni e l'imbocco per il viadotto Akragas, sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e in pochissimi istanti hanno rintracciato e bloccato colui che era stato indicato come “esagitato”. Perché c'era davvero un uomo in chiesa che nervosamente ha iniziato a disturbare la funzione religiosa in corso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: "Biglietto". Poi lo straniero fa scattare la violenza: cosa è successo alla capotreno

Livorno | Disturba gli altri condomini, interviene la polizia che lo sorprende con la droga: 25enne denunciato

Un 25enne extracomunitario irregolare è stato denunciato a Livorno per detenzione di droga a fini di spaccio. L’intervento della polizia, chiamata a causa di disturbi nei condomini, ha portato alla scoperta di sostanze stupefacenti e alla denuncia dell’uomo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, la Polizia di Stato ha fermato un uomo in piazzale XXV Aprile dopo aver udito urla e ricevuto segnalazioni sul suo comportamento agitato tra le pensiline degli autobus. Si tratta di un cittadino egiziano, classe 1997, già noto alle f - facebook.com facebook