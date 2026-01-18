Uno spettacolo teatrale contro le discriminazioni | in scena gli alunni della scuola media

Il prossimo 19 gennaio, la sala del trono di Tricase ospiterà “Belle Parole!”, uno spettacolo teatrale realizzato dagli alunni della scuola media. L’evento, gratuito e in programma alle ore 18:45, affronta il tema delle discriminazioni attraverso un percorso laboratoriale curato dagli esperti Walter Prete e Gustavo. Un’occasione per riflettere su valori di rispetto e inclusione, promuovendo il dialogo tra giovani e comunità.

TRICASE - “Belle Parole!” è il titolo dell’opera teatrale che andrà per la prima volta in scena il prossimo lunedì 19 gennaio, presso la sala del trono di Tricase (inizio ore 18:45, ingresso libero), frutto di un percorso laboratoriale curato dagli esperti formatori Walter Prete e Gustavo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it "Contro gli stereotipi", a Gragnano uno spettacolo teatrale conclude il progetto "Viva"

