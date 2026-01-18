Uniud pronta per l' inaugurazione del nuovo anno accademico

L’Università di Udine si prepara ad aprire ufficialmente l’anno accademico 2025–2026, il 48° dalla sua fondazione. L’inaugurazione è prevista per lunedì 19 gennaio, segnando un nuovo capitolo nel percorso di formazione e ricerca dell’ateneo. Questo momento rappresenta un’occasione per avviare le attività didattiche e confermare l’impegno dell’università nel garantire un’offerta educativa di qualità.

L’Università di Udine inaugurerà domani, lunedì 19 gennaio, l’anno accademico 2025–2026, il 48° dalla fondazione. La cerimonia è in programma a partire dalle 10.30 nell’aula “Marzio Strassoldo”, in via Tomadini.L’apertura sarà affidata all’ingresso del corteo accademico, seguito dagli interventi. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

