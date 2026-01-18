unione europea e mercosur si aprono al libero scambio

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur è stato firmato ad Asunción, Paraguay, dopo oltre 26 anni di negoziati. Questa intesa collega i due blocchi, che insieme contano più di 700 milioni di consumatori, creando uno dei più vasti mercati commerciali al mondo. La firma segna un passo importante per le relazioni economiche tra Europa e Sud America, favorendo opportunità di cooperazione e crescita reciproca.

La firma è arrivata ad Asunción, capitale del Paraguay, dopo un negoziato durato ventisei anni. L’Unione europea e i Paesi del Mercosur hanno siglato l’accordo di libero scambio che mette in relazione due blocchi da oltre 700 milioni di consumatori complessivi, aprendo uno dei più grandi spazi commerciali al mondo. A sottoscrivere l’intesa è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen insieme al presidente di turno dell’alleanza sudamericana, il paraguayano Santiago Peña. Un passaggio che, nelle intenzioni di Bruxelles, ha una valenza economica ma anche strategica, come ha spiegato la stessa von der Leyen sottolineando che l’accordo «invia un segnale forte al mondo» perché l’Europa «sceglie il commercio equo al posto dei dazi» e una «partnership produttiva e di lungo periodo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

