Unione di centro grandissima partecipazione all’evento con Terrana e Cesa

18 gen 2026

Sabato 17 gennaio 2026, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è tenuto un evento promosso dall’Unione di centro dedicato all’eredità di Don Luigi Sturzo e al ruolo dello scudocrociato nella politica moderna. L’evento ha visto una grande partecipazione, con interventi di Terrana e Cesa, e ha offerto un’occasione per riflettere sul patrimonio storico, culturale e morale di questa figura e simbolo politico.

Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:30, presso l'Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è svolto l'evento promosso dall'Unione di centro sull'eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo e il valore storico dello scudocrociato nella politica contemporanea. Grandissima partecipazione

