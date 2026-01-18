Unione di centro grandissima partecipazione all’evento con Terrana e Cesa
Sabato 17 gennaio 2026, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è tenuto un evento promosso dall’Unione di centro dedicato all’eredità di Don Luigi Sturzo e al ruolo dello scudocrociato nella politica moderna. L’evento ha visto una grande partecipazione, con interventi di Terrana e Cesa, e ha offerto un’occasione per riflettere sul patrimonio storico, culturale e morale di questa figura e simbolo politico.
Sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è svolto l’evento promosso dall’Unione di centro sull’eredità politica, culturale e morale di Don Luigi Sturzo e il valore storico dello scudocrociato nella politica contemporanea. Grandissima partecipazione da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Colleferro. A Palazzo Morandi grandissima partecipazione all’evento organizzato per ricordare i “Mitici del Colleferro Calcio”
Leggi anche: Alla Casa di Pulcinella un evento speciale con l’autorevole partecipazione del professor Daniele Maria Pegorari
Natale di luci a Sondrio: grande partecipazione agli eventi nel capoluogo; La Fiamma Olimpica arriva a Torino: percorso di 11 km, strade coinvolte e modifiche alla viabilità; La fiaccola olimpica passa a Vercelli martedì 13 gennaio.
Il responsabile nazionale delle Politiche della casa dell’Unione di Centro: “Come forza di governo, non possiamo che essere soddisfatti delle scelte della maggioranza. Finalmente si inizia a fare qualcosa anche per le famiglie dopo anni di immobilismo e dan - facebook.com facebook
Groenlandia al centro dello scontro geopolitico tra Stati Uniti, Danimarca e Unione Europea x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.