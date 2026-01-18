Unione di centro grandissima partecipazione all’evento con Terrana e Cesa

Sabato 17 gennaio 2026, presso l’Hotel San Paolo Palace di Palermo, si è tenuto un evento promosso dall’Unione di centro dedicato all’eredità di Don Luigi Sturzo e al ruolo dello scudocrociato nella politica moderna. L’evento ha visto una grande partecipazione, con interventi di Terrana e Cesa, e ha offerto un’occasione per riflettere sul patrimonio storico, culturale e morale di questa figura e simbolo politico.

