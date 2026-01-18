Un’artista creata dall’intelligenza artificiale ha tre brani nella Viral 50 di Spotify USA

Un’artista generata dall’intelligenza artificiale ha raggiunto la Viral 50 di Spotify negli Stati Uniti, con tre brani inclusi nella playlist. Tra queste tracce, una ha attirato l’interesse di Selena Gomez. Questa presenza evidenzia come le tecnologie emergenti stiano influenzando il panorama musicale, aprendo nuove possibilità di creatività e interazione tra artisti digitali e pubblico.

Un'artista creata dall'intelligenza artificiale ha attualmente tre brani nella playlist Viral 50 di Spotify: tra questi uno ha attirato l'attenzione di Selena Gomez. Si chiama Sienna Rose la popstar generata dall'intelligenza artificiale che conta 2,7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Sulla biografia è descritta come "Una cantante neo-soul anonima la cui musica fonde l'eleganza del soul classico con la vulnerabilità dell'R&B moderno". I brani Into The Blue, Safe With You e Where Your Warmth Begins, sono attualmente inserite nella Spotify Viral 50 – USA. Il successo sulla piattaforma streaming della cantante AI ha conquistato anche le popstar oltreoceano, in particolare Selena Gomez che ha utilizzato Where Your Warmth Begins, in un post Instagram, per poi essere rimosso in seguito.

