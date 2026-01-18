Una casa per il sociale Immobile in comodato gratis alle associazione

Il Comune di Cascina ha avviato una procedura per individuare un’associazione di volontariato o promozione sociale, con l’obiettivo di stipulare una convenzione per l’utilizzo gratuito di un immobile sito in via Tosco Romagnola 1921. L’iniziativa mira a favorire attività sociali, ricreative e culturali, offrendo un supporto concreto al tessuto sociale locale e promuovendo la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio.

Il Comune di Cascina ha pubblicato una procedura comparativa per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale al fine di stipulare una convenzione per la realizzazione di attività sociali, ricreative e culturali negli spazi comunali in via Tosco Romagnola 1921. I locali si prestano ad accogliere attività e servizi di tipo sociale, ricreativo e culturale, a beneficio della comunità locale e in coerenza con le finalità di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione, attraverso la stipula di un comodato d’uso a titolo gratuito, questo immobile e l’area verde collegata quale contributo in natura a sostegno delle attività promosse dal soggetto gestore, che si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e delle utenze dell’immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una casa per il sociale. Immobile in comodato gratis alle associazione Leggi anche: Palmoli, la famiglia nel bosco ottiene una nuova casa: contratto di comodato, ricorso depositato Leggi anche: Una commedia al centro sociale di Fiorentino: l’incasso in dono all’Associazione oncologica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Una casa per il sociale. Immobile in comodato gratis alle associazione; L’ex sede dei vigili del centro storico diventa nuova casa della Fidas, ma per 15 giorni. Una casa per il sociale. Immobile in comodato gratis alle associazione - Il Comune di Cascina ha pubblicato una procedura comparativa per l’individuazione di un’organizzazione di volontariato o di un’associazione di promozione sociale al fine di stipulare una convenzione p ... lanazione.it

Casa in comodato alla madre, il figlio deve pagare l’Imu? - Mio figlio è proprietario di due appartamenti a Roma in uno dei quali abito io con comodato d uso gratuito registrato. repubblica.it

Un'idea per la casa, la Lega studia il comodato sociale - La risposta della Lega all'emergenza abitativa prende il nome di "comodato sociale". huffingtonpost.it

Bonus casa, sociale gas ed energia confermati nel 2026. Via il superbonus, quello per lo sport e barriere architettoniche https://gazzettadelsud.it/p=2157857 - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.