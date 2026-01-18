Una 40enne ai domiciliari | In casa droga e pizzini per la contabilità
Una donna di 40 anni agli arresti domiciliari è stata trovata in possesso di droga e pizzini utili alla gestione di un’attività di spaccio. L’indagine, condotta in via Università, vicino alla Reggia di Portici, ha portato all’identificazione di un uomo che, entrando in una palazzina, si occupava della contabilità del traffico illecito. L’operazione evidenzia la presenza di un’attività criminale nel quartiere, con specifici strumenti di gestione e controllo.
Spaccio in via Università, a due passi dalla reggia di Portici. Un uomo varca il portone di una palazzina. Ha un atteggiamento evidentemente preoccupato. I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno il sospetto che in quel condominio qualcuno smerci stupefacenti. Così lo bloccano, addosso gli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
