Un trasporto di sangue L’ombra di un omicidio sul traffico di clandestini

Un trasporto di sangue collega Prato all’Ungheria. Nel settembre 2023, Ijaz Ashraf, giovane pakistano nato nel 1996, è stato trovato strangolato con un cavo elettrico di plastica. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di traffico clandestino di persone e di omicidi irrisolti, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche di questo traffico illegale.

Prato, 18 gennaio 2026 – Una scia di sangue che da Prato porta in Ungheria. Ijaz Ashraf, giovane pakistano classe '96, è stato strangolato con un cavo elettrico di plastica nel settembre del 2023. Il giovane sarebbe stato in affari con un connazionale nel trasporto irregolare di clandestini dall'Ungheria verso l'Austria e la Germania. A bordo di una Mercedes, i due 'soci' avrebbero fatto la spola da Prato alle principali città dei tre Paesi europei. O almeno è questa la versione che due presunti amici della vittima avrebbero riferito agli inquirenti, coordinati dal procuratore Luca Tescaroli, a pochi giorni dalla scomparse di Ashraf.

