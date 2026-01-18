Un incontro per aziende e lavoratori sulle possibilità del welfare contrattuale

Giovedì 22 gennaio, l’Ente Bilaterale Veneto - Friuli Venezia Giulia organizza a Udine un incontro dedicato al welfare contrattuale. L’evento è rivolto a aziende, lavoratori e rappresentanti locali, con l’obiettivo di illustrare le possibilità offerte dal welfare contrattuale e favorire un dialogo su temi di interesse condiviso. Un’occasione per approfondire strumenti e soluzioni a supporto delle relazioni lavorative e della crescita territoriale.

