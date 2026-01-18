Un incontro per aziende e lavoratori sulle possibilità del welfare contrattuale
Giovedì 22 gennaio, l’Ente Bilaterale Veneto - Friuli Venezia Giulia organizza a Udine un incontro dedicato al welfare contrattuale. L’evento è rivolto a aziende, lavoratori e rappresentanti locali, con l’obiettivo di illustrare le possibilità offerte dal welfare contrattuale e favorire un dialogo su temi di interesse condiviso. Un’occasione per approfondire strumenti e soluzioni a supporto delle relazioni lavorative e della crescita territoriale.
Giovedì 22 gennaio l’Ente Bilaterale Veneto - Friuli Venezia Giulia promuove a Udine un incontro dedicato al welfare contrattuale, rivolto ad aziende, lavoratori e rappresentanti del territorio. L’appuntamento è all’Hotel Là di Moret, in via Tricesimo, con avvio alle 9.Ad aprire i lavori saranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Sanità privata, Piazza (Lega): “Rinnovo contrattuale doveroso per i lavoratori del settore”
Leggi anche: Lazio, incontro tra la società e l’agente di Cancellieri: sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo contrattuale
All’Istituto Superiore “Giuseppe Renda” di Polistena un incontro con Arsac e aziende per... #calabria #OLIOEXTRAVERGINE #scuola - facebook.com facebook
Giovani e lavoro: a #Gorizia l’incontro con le aziende #fvg @ChiaraGatta4 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.